Хакими пропустит ответный матч против Баварии

Марокканец выбыл ненадолго.
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Ашраф Хакими / Getty Images
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими не сыграет против Баварии, сообщает RMC Sport.

Напомним, что марокканец травмировался в концовке первого матча.

Обследование показало разрыв мышц задней поверхности бедра. Хакими точно не сможет сыграть в ответном матче.

Однако, в целом, травма несерьезная. Если ПСЖ пройдет в финал, защитник сможет там сыграть. Также он точно не пропустит чемпионат мира.

Напомним, что накануне Бавария и ПСЖ выдали суперматч.

