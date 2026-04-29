Хакими пропустит ответный матч против Баварии

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими не сыграет против Баварии, сообщает RMC Sport.

Напомним, что марокканец травмировался в концовке первого матча.

Обследование показало разрыв мышц задней поверхности бедра. Хакими точно не сможет сыграть в ответном матче.

Однако, в целом, травма несерьезная. Если ПСЖ пройдет в финал, защитник сможет там сыграть. Также он точно не пропустит чемпионат мира.

Напомним, что накануне Бавария и ПСЖ выдали суперматч.

