Манчестер Юнайтед вышел из гонки за Андерсоном

Манчестер Юнайтед не будет бороться за Эллиота Андерсона, пишет ESPN.

Манкунианцы считают, что Ноттингем завысил цену за хавбека, а клуб не намерен больше переплачивать за игроков.

Тем более, что по слухам, в гонке за 23-летнего англичанина все равно лидирует Манчестер Сити. "Горожане" готовы заплатить 120 млн фунтов.

МЮ же считает, что готов потратить на нового полузащитника до 90 млн фунтов. Клубу нужны деньги на приобретение также еще одного хавбека, вингера и защитника.

Скорее всего, в ближайшее время клуб переключиться на другие варианты, среди которых называют Сандро Тонали, Орельена Тчуамени и Карлоса Балеба.

