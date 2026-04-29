Защитник Лацио заинтересовал топ клубы Серии А

Гранды выстроились в очередь за Марио Хилой.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Марио Хила / Getty Images
Лацио может потерять 25-летнего защитника Марио Хилу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Испанским игроком заинтересовались сразу несколько грандов Серии А, а именно Милан, Ювентус, Наполи. Отмечается, что наиболее активен в подписании защитника Милан.

"Россонери" ранее интересовались защитником Баварии Ким Мин Чжэ, однако переговоры с южнокорейцем зашли в тупик из-за зарплаты Кима, теперь они сосредоточены на Марио.

Добавим, что подписание испанца может обойтись в 20-25 миллионов евро, помимо этого мадридский Реал получит 50% от суммы потенциального трансфера.

Тем временем Энрике сумел побить рекорд Гвардиолы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Марио Хила

Статьи по теме

Милан и Ювентус разошлись безголевой ничьей Милан и Ювентус разошлись безголевой ничьей
Милан хочет закрепить лидера обороны новым соглашением Милан хочет закрепить лидера обороны новым соглашением
Серлот может стать новым нападающим топ-клуба Серии А Серлот может стать новым нападающим топ-клуба Серии А
Модрич 14-й раз в карьере признан лучшим футболистом Хорватии Модрич 14-й раз в карьере признан лучшим футболистом Хорватии

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Бокс: расписание боев
Чемпионат мира по снукеру-2026: стартовали четвертьфинальные противостояния
Футбол сегодня: второй полуфинальный матч Лиги чемпионов
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
Тейтум повторил рекорд Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА
Бывший соперник Джошуа готов провести бой с Усиком
ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ
Селтикс повторили антирекорд 70-летней давности
Уоррен рассказал, где может пройти бой Фьюри против Джошуа
Барселона следит за 5 игроками аутсайдера АПЛ
Формула-1 меняет старт сезона 2027
Гвардиола и Ман Сити возмущены изменениями в календаре АПЛ
ПСЖ потерял ключевого защитника по ходу матча с Баварией
