Защитник Лацио заинтересовал топ клубы Серии А

Гранды выстроились в очередь за Марио Хилой.

Лацио может потерять 25-летнего защитника Марио Хилу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Испанским игроком заинтересовались сразу несколько грандов Серии А, а именно Милан, Ювентус, Наполи. Отмечается, что наиболее активен в подписании защитника Милан.

"Россонери" ранее интересовались защитником Баварии Ким Мин Чжэ, однако переговоры с южнокорейцем зашли в тупик из-за зарплаты Кима, теперь они сосредоточены на Марио.

Добавим, что подписание испанца может обойтись в 20-25 миллионов евро, помимо этого мадридский Реал получит 50% от суммы потенциального трансфера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!