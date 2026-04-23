Милан хочет закрепить лидера обороны новым соглашением

Милан рассматривает продление контракта Страхини Павловича, которым ранее интересовался лондонский клуб.

Отмечается, что "россонери" предложением нового договора хотят продемонстрировать, что они нуждаются в услугах 24-летнего сербского защитника.

По данным журналиста Николо Скиры, руководство Милана в ближайшее время начнёт вести переговоры с представителями игрока. Добавим, что действующий контракт футболиста истекает летом 2028 года.

Новое соглашение может быть рассчитано до июня 2031 года. Сам Павлович заинтересован в продолжении выступлений за Милан.

К слову, Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора.

