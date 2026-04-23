Милан хочет закрепить лидера обороны новым соглашением

Ранее его хотел подписать Челси.
Сегодня, 14:24       Автор: Валентина Чорноштан
Страхин Павлович / Getty Images
Милан рассматривает продление контракта Страхини Павловича, которым ранее интересовался лондонский клуб.

Отмечается, что "россонери" предложением нового договора хотят продемонстрировать, что они нуждаются в услугах 24-летнего сербского защитника.

По данным журналиста Николо Скиры, руководство Милана в ближайшее время начнёт вести переговоры с представителями игрока. Добавим, что действующий контракт футболиста истекает летом 2028 года.

Новое соглашение может быть рассчитано до июня 2031 года. Сам Павлович заинтересован в продолжении выступлений за Милан.

К слову, Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора.

Статьи по теме

Серлот может стать новым нападающим топ-клуба Серии А Серлот может стать новым нападающим топ-клуба Серии А
Модрич 14-й раз в карьере признан лучшим футболистом Хорватии Модрич 14-й раз в карьере признан лучшим футболистом Хорватии
Аллегри сделал важное заявление о своем будущем в Милане Аллегри сделал важное заявление о своем будущем в Милане
Гол Рабьо принес Милану минимальную победу Гол Рабьо принес Милану минимальную победу

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Чемпионат мира по снукеру-2026: О'Салливан и Селби вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Леванте, Штутгарта
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров

Европа14:24
Милан хочет закрепить лидера обороны новым соглашением
Теннис13:49
Свитолина завершила выступление в Мадриде, проиграв Бондар
Формула 113:29
Саудовская Аравия рассчитывает вернуть этап Ф-1 в календарь этого сезона
Европа12:56
Энрике выдвинул ПСЖ ультиматум. Нужны три игрока или он уйдет
Лига конференций12:31
Шахтер и Арда Туран оштрафованы УЕФА на десятки тысяч евро
НБА12:04
Джонсон получил престижный приз НБА
Европа11:47
Атлетико Мадрид хочет снова купить игрока у Манчестер Сити
Европа11:12
Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора
Формула 110:42
Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне
Европа10:10
"Прекрасная структура": Гвардиола - об отставке тренера Челси
