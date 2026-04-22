Серлот может стать новым нападающим топ-клуба Серии А
Милан заинтересован в подписании Александра Серлота, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как пишет источник, "россонери" ранее интересовались форвардом Барселоны Робертом Левандовски и нападающим Ювентуса Душаном Влаховичем, однако сейчас переключились на форварда Атлетико Мадрид.
Отмечается, что решение подписать именно Серлота появилось после того, как предыдущие кандидаты, польский и сербский форварды, не соответствовали финансовым возможностям итальянского клуба.
Милан не смог бы выплачивать зарплату Левандовски и Влаховичу, которую они сейчас получают в своих командах, тогда как Атлетико Мадрид требует за 30-летнего норвежца 40 миллионов евро.
