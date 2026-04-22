Защитник Реала получил четвёртую травму в сезоне

Милитао вновь в лазарете, игрок досрочно ушёл с поля.
Сегодня, 08:40       Автор: Валентина Чорноштан
Эдер Милитао / Getty Images

В матче Реал – Алавес ключевой защитник мадридской команды Эдер Милитао получил очередную травму.

Центральный защитник неудачно приземлился на газон в первом тайме, после чего попросил замену. Вместо него вышел Антонио Рюдигер.

Отмечается, что у бразильца небольшой ушиб, возможно, очередная мышечная травма, сообщает Marca.

Для 28-летнего игрока это четвёртая травма в текущем сезоне. Он уже пропустил 27 матчей в сезоне-2025/26 из-за мышечных повреждений и травмы крестообразных связок колена.

К слову, на нашем сайте вы можете узнать оценку Андрея Лунина за игру против Алавеса.

Статьи по теме

Реал включил наставника Штутгарта в шорт-лист тренеров Реал включил наставника Штутгарта в шорт-лист тренеров
Известна оценка Лунина и Цыганкова за матч Известна оценка Лунина и Цыганкова за матч
Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро
Юрген Клопп и Реал. СМИ раскрыли позицию специалиста Юрген Клопп и Реал. СМИ раскрыли позицию специалиста

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Трамп и Ицзэ вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Барселоны, ПСЖ, Ман Сити, а также полуфиналы Кубков Украины, Италии и Германии
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Европа11:52
Реал включил наставника Штутгарта в шорт-лист тренеров
Украина11:15
Сергей Ребров покинул сборную Украины
НБА10:52
Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера
НБА10:25
Михайлюк рассказал как тренер Джаз изменил его игру
Европа10:01
Серлот может стать новым нападающим топ-клуба Серии А
НХЛ09:31
Кубок Стэнли: Тампа одолела Монреаль во втором матче первого раунда
НХЛ09:26
Плей-офф НХЛ: Бостон обыграл Баффало, Вегас уступил Юте
НБА09:07
Плей-офф НБА: Портленд и Филадельфия сравняла счет в серии
НБА08:56
Плей-офф НБА: Бостон уступил Филадельфии, Портленд выиграл Сан-Антонио
Европа08:40
Защитник Реала получил четвёртую травму в сезоне
