Защитник Реала получил четвёртую травму в сезоне

Милитао вновь в лазарете, игрок досрочно ушёл с поля.

В матче Реал – Алавес ключевой защитник мадридской команды Эдер Милитао получил очередную травму.

Центральный защитник неудачно приземлился на газон в первом тайме, после чего попросил замену. Вместо него вышел Антонио Рюдигер.

Отмечается, что у бразильца небольшой ушиб, возможно, очередная мышечная травма, сообщает Marca.

Для 28-летнего игрока это четвёртая травма в текущем сезоне. Он уже пропустил 27 матчей в сезоне-2025/26 из-за мышечных повреждений и травмы крестообразных связок колена.

