Мексика - ЮАР 2:0: обзор матча и результат игры 11.06.2026

Одна из стран-хозяек успешно стартовала на турнире в поединке с тремя удалениями.

В четверг, 11 июня, в Мехико на стадионе Ацтека стартовал чемпионат мира-2026, в матче-открытии которого встречались Мексика и ЮАР.

Подопечные Хавьера Агирре уверенно разобрались со своим африканским соперником, одержав победу со счетом 2:0.

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Мексиканской сборной удалось забить быстрый гол усилиями Хулиана Киньонеса, который на девятой минуте подобрал мяч перед штрафной после неосмотрительной игры защитника и голкипера ЮАР и пробил по центру под вратарем, записав таким образом себе в актив первый гол на нынешнем мировом первенстве. Хозяева турнира продолжали владеть инициативой, однако до перерыва результат остался неизменным.

В начале второго тайма африканская сборная еще усложнила себе задачу, оставшись вдесятером. Прямую красную карточку заработал Яя Ситоле, сбив перед своей штрафной Брайана Гутьеррес, выбегавшего на ворота. Численным преимуществом мексиканцы воспользовались в середине второй половины встречи, когда Рауль Хименес ударом головой замкнул подачу от Роберто Альварадо и удвоил результат.

Под конец матча соперники еще и обменялись обоюдными прямыми удалениями. Сперва на 84-й минуте Темба Зване покинул поле за удар в лицо сопернику, а в компенсированное ко встрече время на одного присутствие мексиканцев на поле уменьшил Сесар Монтес, пойдя в грубый стык с южноафриканским оппонентом.

В втором поединке группы А в первом туре Южная Корея сыграет против Чехии.

Статистика матча Мексика - ЮАР 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Мексика - ЮАР 2:0

Голы: Киньонес, 9, Хименес, 67

Ожидаемые голы (xG): 1.41 - 0.08

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 16 - 3

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 3 - 1

Фолы: 12 - 11

Мексика: Ранхель - Рейес, Монтес, Васкес, Гальярдо - Лира (Э. Альварес, 76) - Альварадо, Гутьеррес (Л. Чавес, 66), Фидальго (Мора, 66), Киньонес (Вега, 79) - Хименес (А. Гонсалес, 76).

ЮАР: Уильямс - Мудау, Окон, Сибиси, Мбокази, Модиба (Апполлис, 76) - Мокоэна, Ситоле, Адамс (Зване, 62) - Фостер (Мбата, 56), Рейнерс (Макгопа, 76).

Предупреждения: Гутьеррес - Мокоэна, Сибиси.

Удаления: Ситоле, 49, Зване, 84 - Монтес, 90+2.

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