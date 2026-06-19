Канада в большинстве сокрушила Катар, Мексика минимально обыграла Южную Корею

В ночь на пятницу, 19 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоялись два матча с участием стран-хозяек турнира Канады и Мексики.

Канадская сборная в своем поединке с Катаром при полном доминировании, чему еще и поспособствовали два удаления в составе соперника, не оставила шансов азиатской команде, разбив ее со счетом 6:0.

Канада повела в матче на 16-й минуте благодаря голу Кайла Ларина, а в середине первой половины встречи Джонатан Дэвид удвоил результат. С 33-й минуты Катару пришлось играть в меньшинстве после удаления Хомама Аль-Амина, после чего перед перерывом Дэвид закрыл тайм, оформив дубль.

В начале второй половины матча катарцы и вовсе оказались в безнадежном положении, оставшись вдевятером из-за удаления Ассима Мадибо, а канадцы продолжили избиение соперника. Четвертый гол на свой счет записал Натан Салиба, затем Мохаммад Аль-Маннаи отправил мяч в собственные ворота, а точку в поединке оставил Дэвид, отличившись хет-триком.

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Перед заключительным туром в группе В Канада и Швейцария имеют по четыре очка, а Босния и Герцеговина и Катар набрали по одному баллу.

Статистика матча Канада - Катар 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Канада - Катар 6:0

Голы: Ларин, 16, Дэвид, 29, 45+3, 90+2, Салиба, 64, Аль-Маннаи, 75 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 4.60 - 0.22

Владение мячом: 79% - 21%

Удары: 32 - 2

Удары в створ: 10 - 0

Угловые: 19 - 1

Фолы: 9 - 10

Канада: Крепо - Джонстон, Де Фужероль (Шаффельбург, 71), Корнелиус (Бомбито, 46), Ларея - Бьюкенен (Сигур, 84), Эуштакиу, Коне (Салиба, 58), Ахмед (Олувасеи, 71) - Дэвид, Ларин.

Катар: Абунада - Аль-Уи, Мигел, Хухи, Аль-Амин - Габер (Аль-Маннаи, 46), Мадибо, Лайе - Эдмилсон (Фатхи, 46, Мендес, 87), Абдурисаг (Аль-Брейк, 40), Афиф (Аль-Хуссейн, 45).

Предупреждения: Корнелиус - Фатхи.

Удаления: Аль-Амин, 33, Мадибо, 53.

Источник: Getty Images

В группе А встречались Мексика и Южная Корея, выигравшие свои стартовые матчи, а хозяева турнира одержали ключевую победу со счетом 1:0.

Судьбу поединка решил единственный гол, который мексиканцы сумели забить в начале второго тайма. Голкипер корейцев после подачи с фланга забрал мяч в центре штрафной, однако выпустил его, столкнувшись с партнером, а Луис Ромо поразил уже пустые ворота.

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Благодаря этой победе Мексика с шестью очками стала первым участником плей-офф ЧМ-2026, досрочно выиграв группу А. Южная Корея идет второй с тремя баллами, а Чехия и ЮАР имеют по одному набранному пункту.

Статистика матча Мексика - Южная Корея 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Мексика - Южная Корея 1:0

Гол: Ромо, 50

Ожидаемые голы (xG): 0.48 - 0.69

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 0 - 2

Фолы: 9 - 7

Мексика: Ранхель - Х. Санчес, Э. Альварес, Васкес, Гальярдо - Ромо (Варгас, 71), Лира, Гутьеррес (Пинеда, 71) - Альварадо (Рейес, 80), Р. Хименес (С. Хименес, 80), Киньонес (Уэрта, 84).

Южная Корея: Син-гю Ким - Хан-бом Ли, Мин-дже Ким, Ки-хек Ли - Йонг-у Соль (Хен-джун Ян, 71), Ин-бом Хван, Син-хо Пек (Гю-сон Чо, 77), Мун-хван Ким - Кан-ин Ли, Че-сон Ли (Хи Чхан Хван, 57) - Хин-мин Сон (Хен-гю О, 57).

Предупреждения: Кан-ин Ли, Син-Хо Пэк.

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