Швейцария разгромила Боснию

В пятницу, 19 июня, прошёл матч группы B между сборной Швейцарии и Боснией и Герцеговиной. С первых же минут швейцарцы побежали к воротам боснийцев. Множество опасных ударов отбивали защитники номинальных гостей или вратарь, поэтому первые десять минут зрители на стадионе наблюдали за угловыми.

До конца первой сорокапятиминутки сборная Швейцарии контролировала игру, регулярно создавала моменты у ворот соперника и не позволяла ему ничего создать на поле. Однако пробить голкипера им удалось только во втором тайме.

На 74-й минуте красные крестоносцы открыли счёт. Манзамби вышел на замену, и не прошло и трёх минут, как он уже замкнул передачу в штрафной, точно пробив мимо вратаря. Дальше швейцарцев было не остановить.

Они забили три гола за 16 минут. Этому поспособствовало и то, что соперник остался в меньшинстве после удаления Мухаремовича, которому арбитр показал красную карточку.

Удвоил счёт в матче ещё один игрок, выпущенный на замену Муратом Якином. Эмболо нашёл передачей в штрафной Варгаса, который без промедления пробил в самый угол. Под концовку игры сначала отметился игрок боснийцев, а затем с пенальти забил четвёртый гол Джака. Таким образом, красные крестоносцы забирают три очка и возглавляют группу B, а их соперники расположились на третьей позиции.

Статистика матча Швейцария – Босния и Герцеговина 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Швейцария – Босния и Герцеговина 4:1

Голы: Манзамби (74, 90), Варгас (84), Джака (90+7, пенальти) – Махмич (90+3)

Ожидаемые голы (xG): 2.00 — 0.24

Владение мячом: 62% — 38%

Удары: 13 — 5

Удары в створ: 7 — 3

Угловые: 7 — 3

Фолы: 7 — 18

Швейцария: Кобель – Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес – Эбишер, Джака, Фройлер – Ридер, Эмболо, Ндое.

Босния и Герцеговина: Василь – Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац – Мемич, Тахирович, Шуньич, Алайбегович – Демирович, Джеко.

Удаление: Мухаремович (80).

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