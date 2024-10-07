Шахтер заинтересовался игроком из боснийского чемпионата

Абдулмалик Аль-Джабер может перейти в стан "горняков".

Донецкий Шахтер в поисках усиления состава может обратиться к балканскому рынку.

Как сообщает боснийское издание Sportske, "горняки" заинтересовались полузащитником местного Железничара Абдулмаликом Аль-Джабером.

Источник информирует, что украинский гранд готов удовлетворить запросы боснийского клуба за 20-летнего саудовца, а также предоставить ему все условия для развития.

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Отмечается также, что Абдулмалика несколько месяцев назад хотел приобрести клуб из страны-террориста, но Аль-Джабер не захотел переезжать в чемпионат государства-оккупанта из-за войны и отстранения местных клубов из еврокубков.

Центральный хавбек провел в текущем сезоне боснийского чемпионата 9 матчей, забив 2 гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

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