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"Не хотите играть - на фронт": Алиев дерзко обратился к футболистам Динамо и Шахтера после провала в еврокубках

Бывший футболист киевлян раскритиковал украинские клубы.
Сегодня, 09:45
Динамо - Гоффенхайм / Getty Images
Динамо - Гоффенхайм / Getty Images

Украинские команды провалили свои еврокубковые матчи на этой неделе. Донецкий Шахтер без шансов уступил Аталанте (0:3), а киевское Динамо проиграло Гоффенхайму (0:2).

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Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев дерзко обращусь к футболистам:

"Такой у нас сегодня уровень футбола. Вот такое отношение у наших команд к нашим военным, которые любят и смотрят футбол. Просто безразличие! Я никогда не лез в чужие кошельки, но за что футболисты получают такие большие деньги?"

Хочу обратиться к молодым украинским игрокам Динамо и Шахтера. Ребята, нужно играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда надели военную форму и ушли на фронт!", - сказал Алиев.

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов Шахтер сыграет против лондонского Арсенала, а Динамо в Лиге Европы встретится с римской Ромой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Шахтер Александр Алиев ФК Динамо

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