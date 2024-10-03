Судаков оставил эмоциональное послание после провала Шахтера в матче с Аталантой

Украинец обратился к команде и к болельщикам.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков прокомментировал поражение от Аталанты (0:3) в Лиге чемпионов.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором призвал не сдаваться.

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"Самая большая ошибка, которую может совершить человек, – сдаться", - написал Судаков.

В текущем Судаков провел 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

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