Судаков оставил эмоциональное послание после провала Шахтера в матче с Аталантой
Украинец обратился к команде и к болельщикам.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков прокомментировал поражение от Аталанты (0:3) в Лиге чемпионов.
Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором призвал не сдаваться.
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"Самая большая ошибка, которую может совершить человек, – сдаться", - написал Судаков.
В текущем Судаков провел 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.
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