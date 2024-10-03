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Пушич назвал причину разгромного поражения Шахтера от Аталанты

Наставник "горняков" оценил игру в исполнении итальянской команды.
Сегодня, 07:24
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал поражение в матче вторго тура Лиги чемпионов против итальянской Аталанты.

По словам специалиста, его подопечные хорошо начали, однако не смогли воспользоваться этим.

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"Удары в створ? Статистика не дает целой картины. Конечно, если смотреть только на эту часть, это может быть так, но по сути это мне ни о чем не говорит. Также следует учитывать, сколько ты делаешь на поле и сколько раз создаешь перспективные ситуации, чтобы что-нибудь сделать. И я думаю, что не буду оглядываться на игру против Болоньи, потому что мы тогда выступили довольно неплохо, сыграли вничью с тоже очень сильным соперником. 

Сегодня был очень сложный поединок. Мы противостояли команде, которая для меня одна из лучших в Европе по особенностям игры. Это физически очень сильная и опытная команда. Однако я считаю, что в первые 20 минут у нас было несколько многообещающих ситуаций, чтобы сделать больше, чем смогли. Мне это ничего не говорит. 

Мы пытались забить. Нужно забивать, если хочешь выиграть. Но мы не смогли. Во втором тайме было гораздо больше лучших и перспективных ситуаций, чем в первом тайме, поэтому статистика не рассказывает историю игры. Я думаю, мы могли бы сделать больше в этих ситуациях, но не сделали".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

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Источник: ФК Шахтер Донецк

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