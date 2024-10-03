Гасперини - о победе над Шахтером: Мы провели хорошую игру

Итальянский специалист доволен тем, что он увидел на поле в исполнении своих подопечных.

В рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов Аталанта разгрмоила Шахтер со счетом 3:0.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер "богини" Джан Пьеро Гасперини похвалил свою команду за уверенную игру.

"Мы провели хорошую игру с самого начала. Мы ожидали сложного матча, но отлично подошли к нему как тактически, так и технически", - цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.

"Сегодняшняя победа поставила нас в такое положение, что, воспользовавшись всеми доступными нам играми, мы можем остаться в высшем эшелоне".

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После двух туров Аталанта набрала четыре очка, которые позволяют ей занимать одиннадцатое место в общей таблице основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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