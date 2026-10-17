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Футбол

Шахтер уверенно обыграл Колос

Поединок, который проходил во Львове на стадионе Арена Львов, завершился со счетом 2:1.
Сегодня, 19:52       Автор: Сергей Носенко
Шахтер - Колос / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Колос / ФК Шахтер Донецк

Команда Арды Турана активно начала встречу и открыла счет уже на 10-й минуте. Винисиус точным ударом с левого фланга штрафной отправил мяч в ближний угол ворот Пахолюка.

На 13-й минуте горняки были близки к тому, чтобы удвоить преимущество. После подачи углового Маттурро пробил головой в перекладину, а Мейреллиш при попытке сыграть на добивании попал в штангу.

На 36-й минуте Шахтер все же забил второй гол. Егор Назарина подал со стандарта с правого фланга, а Валерий Бондар выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в дальний угол.

После перерыва донецкая команда продолжила контролировать мяч и создавать моменты. На 56-й минуте Винисиус пробил мимо ворот, а вскоре Бруниньо не попал в ближний угол после индивидуального прохода.

Колос сумел вернуть интригу на 84-й минуте. Лука Станковски перехватил мяч в центральном круге и начал быструю атаку, отдав передачу в штрафную на Ардита Тахири. Форвард пробил под перекладину и сократил отставание гостей.

В оставшееся время счет не изменился. Шахтер удержал победу со счетом 2:1 и набрал три очка в девятом туре УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

Шахтер — Колос — 2:1

Голы: Винисиус, 10, Бондар, 36 — Тахири, 84.

Шахтер: Ризнык — Караваев, Маттурро (Матвиенко, 58), Бондар, Винисиус — Изаки (да Силва, 71), Назарина, Крыськив — Проспер (Мендоза, 58), Мейреллиш (Траоре, 58), Бруниньо.

Колос: Пахолюк — Цуриков, Гончаренко, Бурда, Рухадзе — Ррапай (Станковски, 46), Хрипчук, Демченко (Денисенко, 80) — Кане (Касалла, 70), Ндукве (Тахири, 70), Салабай.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Напомним, Кудривка разгромила Буковину в матче с пятью голами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Шахтер ФК Колос

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