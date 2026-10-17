iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кудривка разгромила Буковину в матче с пятью голами

Кудривка обыграла Буковину в матче девятого тура украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 17:22       Автор: Сергей Носенко
ФК Кудривка / facebook
ФК Кудривка / facebook

Встреча, состоявшаяся в Ровно на стадионе Авангард, завершилась со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте: Денис Свитюха мощным ударом отправил мяч под перекладину. На 16-й минуте Артур Думанюк реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

В начале второго тайма Иван Петряк довел счет до 3:0, воспользовавшись передачей Раймонда Овусу.

На 57-й минуте Виталий Дахновский реализовал пенальти и сократил отставание Буковины.

Однако на 79-й минуте Овусу воспользовался ошибкой обороны гостей и установил окончательный счет — 4:1.

Кудривка — Буковина — 4:1

Голы: Свитюха, 4, Думанюк, 16 (с пенальти), Петряк, 50, Овусу, 79 — Дахновский, 57 (с пенальти).

Предупреждения: Семенов, 58, Векляк, 60, Вечурко, 72.

Арбитр: Сергей Задыран.

Напомним, Заря вырвала победу над Черноморцем в туманном матче УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Украинская Премьер-лига ФК Буковина Кудривка

Статьи по теме

Шахтер уверенно обыграл Колос Шахтер уверенно обыграл Колос
УПЛ: Заря обыграла Черноморец, Кудривка встретится с Буковиной, а Шахтер - с Колосом УПЛ: Заря обыграла Черноморец, Кудривка встретится с Буковиной, а Шахтер - с Колосом
Заря вырвала победу над Черноморцем в туманном матче УПЛ Заря вырвала победу над Черноморцем в туманном матче УПЛ
Свитолина впервые за семь лет сыграет на Итоговом турнире WTA Свитолина впервые за семь лет сыграет на Итоговом турнире WTA

Видео

Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Челси, Ливерпуля, Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Баварии, ПСЖ
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Украина19:52
Шахтер уверенно обыграл Колос
Теннис19:31
Свитолина впервые за семь лет сыграет на Итоговом турнире WTA
Украина19:00
Kyiv Capitals разгромили соперника в гостях
Европа18:26
Ярмолюк получил прямую красную в матче с Ливерпулем
Футбол17:57
В честь Месси назвали редкое растение
Украина17:22
Кудривка разгромила Буковину в матче с пятью голами
Европа16:58
Вратаря Челси унесли с поля на носилках
Украина16:26
Харьковские Соколы одержали первую победу в сезоне Суперлиги
Теннис15:55
Ястремская не смогла пробиться в финал отбора турнира в Китае
Теннис15:48
Ястремская вылетела из квалификации турнира в Нинбо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK