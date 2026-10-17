Кудривка разгромила Буковину в матче с пятью голами
Встреча, состоявшаяся в Ровно на стадионе Авангард, завершилась со счетом 4:1.
Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте: Денис Свитюха мощным ударом отправил мяч под перекладину. На 16-й минуте Артур Думанюк реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.
В начале второго тайма Иван Петряк довел счет до 3:0, воспользовавшись передачей Раймонда Овусу.
На 57-й минуте Виталий Дахновский реализовал пенальти и сократил отставание Буковины.
Однако на 79-й минуте Овусу воспользовался ошибкой обороны гостей и установил окончательный счет — 4:1.
Кудривка — Буковина — 4:1
Голы: Свитюха, 4, Думанюк, 16 (с пенальти), Петряк, 50, Овусу, 79 — Дахновский, 57 (с пенальти).
Предупреждения: Семенов, 58, Векляк, 60, Вечурко, 72.
Арбитр: Сергей Задыран.
Напомним, Заря вырвала победу над Черноморцем в туманном матче УПЛ.
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