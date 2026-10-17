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Футбол

Заря - Черноморец 2:1: обзор матча и результат игры 17.10.2026

Луганская команда добыла позитивный результат на последних минутах.
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Заря обыграла Черноморец / ФК Зоря
Заря обыграла Черноморец / ФК Зоря

В субботу, 17 октября, Заря принимала Черноморец в матче девятого тура украинской Премьер-лиги.

Поединок проходил при сильном тумане в Киеве, а победителем из противостояния вышла команда Виктора Скрипника, вырвав три балла на последних минутах встречи - 2:1.

Заре удалось открыть счет в матче в середине первого тайма благодаря эффектному голу Максима Бойко. На 27-й минуте после отскока полузащитник луганцев удачно поймал мяч на ногу и слета из-за пределов штрафной положил его в правый нижний угол.

Отыграться Черноморец сумел уже в компенсированное к тайму время после стандарта - Кристиан Мба головой замкнул подачу с углового с правого фланга от Виталия Фарасеенко.

Во второй половине встречи обе команды имели шансы забивать во второй раз, однако в итоге победу вырвала Заря. На 89-й минуте Владлен Юрченко с правого фланга вырезал подачу со штрафного, а Богдан Кушниренко выиграл верховую борьбу и переправил мяч в сетку.

Набрав 14 очков, Заря занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец с пятью баллами расположился на 14-й строчке.

Статистика матча Заря - Черноморец 9-го тура чемпионата Украины

Заря - Черноморец 2:1

Голы: Бойко, 27, Кушниренко, 89 - Мба, 45+3

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 19 - 9
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 11 - 2
Фолы: 12 - 7

Заря: Сапутин - Пердута, Кушниренко, Кравец, Мачелюк - Дришлюк (Попара, 57), Бойко (Башич, 88) - Саллиеу (Юрченко, 57), Нестеренко (Горбач, 88), Елавич (Глущенко, 71) - Будкивский.

Черноморец: Аниагбосо - Мельниченко, Жаржу, Фарина, Пушкарев - Робакидзе, Хобе (Курко, 90+3) - Попов (Хома, 73), Авагимян (Клец, 77), Фарасеенко (Алефиренко, 46) - Мба.

Предупреждения: Пердута, Попара, Кравец - Хобе, Жаржу.

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