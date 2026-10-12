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Футбол

Шахтер отказался отпускать Арду Турана в сборную Турции

Руководство донецкого Шахтера не хочет расставаться с главным тренером Ардой Тураном, которым заинтересовалась Турецкая футбольная федерация.
Сегодня, 17:44       Автор: Сергей Носенко
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

После ухода Винченцо Монтеллы с поста главного тренера сборной Турции федерация начала поиск нового наставника. По информации Karar, одним из главных кандидатов стал 39-летний Туран, который возглавляет Шахтер с мая 2025 года.

Как утверждает издание, представители TFF уже связались с донецким клубом, чтобы обсудить возможное назначение турецкого специалиста. Однако руководство Шахтtра, довольное работой тренера, не выразило готовности отпускать его. Переговоры, по данным источника, должны продолжиться.

Контракт Турана с украинским клубом рассчитан до лета 2027 года. Официальных заявлений Шехтера о переговорах с турецкой федерацией не было.

А тем временем Реал намерен продлить контракт с Куртуа.

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