Реал намерен продлить контракт с Куртуа

Мадридцы готовы дать киперу еще год.

Вратарь Реала Тибо Куртуа задержится в мадридском клубе, пишет The Athletic.

Напомним, что текущее соглашение 34-летнего бельгийца рассчитано до конца этого сезона.

Мадридский клуб готов предложить Куртуа еще один год, дав контракт до 2028 года.

Напомним, что Тибо Куртуа выступает за Реал с 2018 года, перейдя из Челси за 35 млн евро. С тех пор у кипера набралось 342 матча и 12 титулов.

Ранее также сообщалось, что легенда Милана возглавил бразильский клуб.

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