Легенда Милана возглавил бразильский клуб

Коринтианс официально объявил о назначении Кларенса Зеедорфа на пост главного тренера.

50-летний нидерландец подписал однолетний контракт с бразильским клубом.

Напомним, что Зеедорф не тренировал с 2019 года. Ранее бывший футболист успел поработать в Милане, Шэньчжэне, Депортиво и сборной Камеруна.

В качестве игрока он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, но на тренерском посту пока не выиграл ни одного трофея.

Ранее также Энцо Мареска повторил редкое достижение в АПЛ.

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