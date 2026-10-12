Мареска повторил редкое достижение в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска повторил непростое достижение в АПЛ.

Напомним, что накануне "горожане" обыграли Ливерпуль, который играл в меньшинстве.

Таким образом в текущем сезоне у Сити шесть побед в шести стартовых турах, Мареска стал лишь четвертым тренером в АПЛ с таким результатом.

Ранее стартовые шесть матчей сезона выигрывали лишь Карло Анчелотти (2009/10), Пеп Гвардиола (2016/17) и Оле-Гуннар Сульшер (2018/19).

Также ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед оформил очередной антирекорд.

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