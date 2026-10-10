У Манчестер Юнайтед худший старт в чемпионате за 40 лет

Манкунианцы имеют шесть очков после шести туров.

Манчестер Юнайтед установил очередной антирекорд.

Накануне, напомним, манкунианцы поделили очки с Тоттехэмом.

Таким образом Манчестер Юнайтед лишь шесть очков после шести туров и сейчас занимает 12-ю строчку. Однако по итогам тура команда может упасть еще ниже.

Хуже старт был в сезоне-1986/87, тогда МЮ набрал и вовсе лишь четыре очка после шести туров.

Ранее также сообщалось, что Егор Ярмолюк отметился первым голом в новом сезоне.

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