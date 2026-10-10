iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гол Ярмолюка не помог Брентфорду одержать победу

Астон Вилла поделила очки с "пчелами".
Сегодня, 19:04       Автор: Андрей Безуглый
Астон Вилла - Брентфорд / Getty Images
Астон Вилла - Брентфорд / Getty Images

В субботу, 10 октября, Астон Вилла принимала дома Брентфорд.

Уже на старте матче Ярмолюк точным ударом в нижний угол вывел свою команду вперед. Но сразу же Джексон сравнял счет.

Хозяева пытались выйти вперед, но Брентфорд успешно сдержал натиск в первом тайме.

Второй тайм также получился напряженным и довольно ранвым, с небольшим уклоном в стороне бирмингемцев. Именно они и забили второй гол первыми - отличился Макгинн.

И снова ответ последовал в следующей же атаке, которую успешно завершил Айер. И со счетом 2:2 команды и разошлись.

Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд 6-го тура АПЛ

Астон Вилла - Брентфорд 2:2
Голы: Джексон, 12, Макгинн, 77 - Ярмолюк, 10, Айер, 79

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 20 - 14
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 2 - 2
Фолы: 7 - 24

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

У Манчестер Юнайтед худший старт в чемпионате за 40 лет У Манчестер Юнайтед худший старт в чемпионате за 40 лет
Барселона без проблем разобралась с Хетафе Барселона без проблем разобралась с Хетафе
Тоттенхэм в меньшинстве вырвал ничью у Манчестер Юнайтед Тоттенхэм в меньшинстве вырвал ничью у Манчестер Юнайтед
Интер в первом тайме оформил победу над Пармой Интер в первом тайме оформил победу над Пармой

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Арсенала, Челси, Манчестер Юнайтед, Барселоны, Реала, Интера, Баварии, ПСЖ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина
просмотров

Последние новости

Европа22:20
У Манчестер Юнайтед худший старт в чемпионате за 40 лет
Европа21:45
Барселона без проблем разобралась с Хетафе
Европа21:30
Тоттенхэм в меньшинстве вырвал ничью у Манчестер Юнайтед
Европа20:55
Интер в первом тайме оформил победу над Пармой
Украина20:30
УПЛ: Оболонь и Кривбасс не смогли доиграть матч
Европа19:25
Роналду получен отстранение на фоне дисциплинарного дела
Европа19:04
Гол Ярмолюка не помог Брентфорду одержать победу
Европа18:50
Бавария потеряла очки после глупой ошибки Нойера
Формула 118:30
Ферстаппен выиграл юбилейный поул
Формула 117:48
Гран-при Сингапура: Ферстаппен взял поул
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK