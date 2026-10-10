Гол Ярмолюка не помог Брентфорду одержать победу
В субботу, 10 октября, Астон Вилла принимала дома Брентфорд.
Уже на старте матче Ярмолюк точным ударом в нижний угол вывел свою команду вперед. Но сразу же Джексон сравнял счет.
Хозяева пытались выйти вперед, но Брентфорд успешно сдержал натиск в первом тайме.
Второй тайм также получился напряженным и довольно ранвым, с небольшим уклоном в стороне бирмингемцев. Именно они и забили второй гол первыми - отличился Макгинн.
И снова ответ последовал в следующей же атаке, которую успешно завершил Айер. И со счетом 2:2 команды и разошлись.
Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд 6-го тура АПЛ
Астон Вилла - Брентфорд 2:2
Голы: Джексон, 12, Макгинн, 77 - Ярмолюк, 10, Айер, 79
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 20 - 14
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 2 - 2
Фолы: 7 - 24
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