Гол Ярмолюка не помог Брентфорду одержать победу

В субботу, 10 октября, Астон Вилла принимала дома Брентфорд.

Уже на старте матче Ярмолюк точным ударом в нижний угол вывел свою команду вперед. Но сразу же Джексон сравнял счет.

Хозяева пытались выйти вперед, но Брентфорд успешно сдержал натиск в первом тайме.

Второй тайм также получился напряженным и довольно ранвым, с небольшим уклоном в стороне бирмингемцев. Именно они и забили второй гол первыми - отличился Макгинн.

И снова ответ последовал в следующей же атаке, которую успешно завершил Айер. И со счетом 2:2 команды и разошлись.

Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд 6-го тура АПЛ

Астон Вилла - Брентфорд 2:2

Голы: Джексон, 12, Макгинн, 77 - Ярмолюк, 10, Айер, 79

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 20 - 14

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 2 - 2

Фолы: 7 - 24

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