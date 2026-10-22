Динамо — Кудровка: анонс матча чемпионата Украины

В пятницу, 23 октября, киевское Динамо проведет очередной матч чемпионата Украины против Кудровки.

После предыдущего поединка киевляне потеряли одну позицию в таблице, тогда как их соперник, наоборот, "оттолкнулся" от дна.

Динамо — Кудровка

23 октября | 13:00 | Динамо им.В.Лобановского, Киев

Для киевского Динамо поединок против Кудровки будет иметь особое значение, ведь команда впервые сыграет без Игоря Костюка, которого уволили после матча против Полесья в минувшие выходные.

В той встрече киевляне получили численное преимущество уже в самом начале после удаления у соперника. Динамо даже открыло счет, но затем позволило Игорю Краснопиру трижды поразить собственные ворота и в итоге уступило на выезде.

Это поражение отбросило столичный клуб на четвертую строчку турнирной таблицы. Теперь Динамо отстает от лидера чемпионата, донецкого Шахтера, на восемь очков, хотя имеет одну игру в запасе. Временно команду возглавил представитель предыдущего тренерского штаба — польский специалист Мацей Кендзёрек.

Для Кудровки минувший уик-энд, напротив, стал поводом для радости. Команда из Черниговской области впервые в нынешнем сезоне одержала победу, разгромив Буковину со счетом 4:1. До этого восемь матчей чемпионата принесли ей всего два очка, а сама команда занимала последнее место.

Благодаря победе Кудровка поднялась на 15-ю строчку, опередив Трилвас по дополнительным показателям.

В предыдущем сезоне команды встречались дважды, и в обоих случаях побеждало Динамо. Однако назвать эти матчи легкими для киевлян нельзя. В частности, в домашней игре, состоявшейся в мае, Кудровка даже вела в счете после дубля Андрея Сторчовуса. Динамо удалось отыграться лишь во втором тайме, а вырвать победу киевляне смогли в концовке встречи.

Интересный факт

Мацей Кендзёрек проведет свой первый матч в статусе главного тренера в чемпионате Украины. Он станет первым польским наставником, который возглавит клуб УПЛ.

Мацей Кендзерек

До этого в украинском чемпионате работали главные тренеры из 21 другой страны.

В частности, по одному специалисту представляли Грецию, Узбекистан, Румынию, Латвию, Аргентину, Бельгию, Азербайджан и Армению.

Ориентировочные составы

Одной из главных интриг перед матчем станет выбор стартового состава Динамо. Кендзёрек имеет определенный опыт работы главным тренером в польском Радомяке, где провел 17 поединков. В этих матчах он использовал различные тактические схемы: как привычную расстановку 4-2-3-1, так и вариант с тремя центральными защитниками.

Поэтому интересно, решится ли новый наставник на тактические эксперименты уже в своем дебютном матче. В то же время вряд ли он захочет кардинально перестраивать игру команды сразу после назначения.

Что касается Кудровки, то после убедительной победы над Буковиной тренерский штаб вряд ли будет вносить серьезные изменения в стартовый состав.

Ориентировочный состав Динамо: Бущан — Сыч, Кендзёра, Михавко, Дубинчак — Бражко, Лонвейк, Михайленко — Ярмоленко, Пономаренко, Ба.

Ориентировочный состав Кудровки: Яшков — Пасич, Сердюк, Векляк, Мельничук — Думанюк, Семенов, Макоссо — Беляев, Овусу, Петряк.

Прогноз ISPORT: 3:1

Смена главного тренера нередко становится для команды дополнительным стимулом, и уже в первом матче после кадровых перестановок футболисты могут продемонстрировать совершенно другой уровень игры. Предполагаем, что подобный сценарий возможен и в этом противостоянии.

Несмотря на проблемы, которые сейчас переживает Динамо, индивидуальный уровень футболистов киевского клуба значительно выше, чем у соперника. Кудровка, хоть и одержала победу в последнем матче, также испытывает немало трудностей.

Кроме того, в течение недели появилась информация о задолженностях перед игроками, что может негативно сказаться на психологическом состоянии команды.

В линии BETKING фаворитом является Динамо. Победа киевлян оценивается коэффициентом 1.17, ничья — 8.50, а успех Кудровки — 17.50. Также букмекер предлагает коэффициент 1.92 на тотал больше 3,5 гола и 1.86 на тотал меньше 3,5 гола.

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