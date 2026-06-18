Во время тренировки Южной Кореи сбили беспилотник

Накануне над тренировочной базой сборной Южной Кореи в Мексике был сбит дрон.

Отмечается, что во время разминки один из сотрудников службы безопасности заметил беспилотник над тренировочным полем и сообщил об этом мексиканским военным.

Как сообщает Yonhap, двое мужчин, возможно, сами запустившие беспилотник, после его падения забрали аппарат и скрылись до приезда полиции.

После инцидента Корейская футбольная ассоциация уже обратилась в местную полицию и уведомила об инциденте ФИФА.

Тем временем Неймар вернулся к тренировкам со сборной Бразилии.

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