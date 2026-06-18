Неймар вернулся к тренировкам со сборной Бразилии

Однако участие игрока во втором матче на ЧМ-2026 остается под вопросом.

Вингер Сантоса и сборной Бразилии Неймар завершает процесс восстановления после травмы.

34-летний футболист уже провел тренировку с командой, что стало для него первым участием в занятии после приезда в Северную Америку на чемпионат мира-2026, сообщает L’Équipe.

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Тем не менее пока остается неизвестным, сможет ли игрок набрать кондиции к матчу второго тура мирового первенства против Гаити, который состоится 20 июня, или будет уже готовиться к третьему поединку с Шотландией, запланированном на 25 июня.

Blessé depuis plusieurs semaines, Neymar a fait son retour avec le groupe du Brésil ce mercredi pic.twitter.com/OmO2NaQ9SH — L'Équipe (@lequipe) June 18, 2026

Неймар месяц назад получил травму икроножной мышцы, из-за чего пропустил первый матч на турнире против Марокко.

Напомним, что сборная Бразилии стартовала на ЧМ-2026 с ничьи в поединке с марокканцами.

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