Неймар решил сменить имидж перед стартом ЧМ-2026
Вингер Сантоса и сборной Бразилии Неймар предстал перед поклонниками в новом образе.
Ранее 34-летний футболист попал в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира-2026 и перед стартом мирового первенства решил напомнить о себе, сменив имидж.
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Бразильский футболист представил эффектную стрижку и покрасил волосы.
Видео создания прически показал парикмахер игрока.
Le coiffeur de Neymar dévoile UNE NOUVELLE COUPE du Brésilien… POUR LA COUPE DU MONDE 🌍 ? 🇧🇷💈 pic.twitter.com/yxLFMWieb5— Actu Foot (@ActuFoot_) June 6, 2026
🚨🇧🇷 𝗡𝗘𝗪: More pictures of Neymar's new haircut for the World Cup! pic.twitter.com/tMH6ghFECl— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 6, 2026
Напомним, что на ЧМ-2026 бразильская сборная сыграет в группе с Марокко, Гаити и Шотландией.
Ранее сообщалось, что Бразилия провела изменения в составе перед стартом ЧМ-2026.
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