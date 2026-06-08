iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Неймар решил сменить имидж перед стартом ЧМ-2026

Звездный бразилец обзавелся новой прической к мировому первенству.
Сегодня, 14:35       Автор: Игорь Мищук
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Вингер Сантоса и сборной Бразилии Неймар предстал перед поклонниками в новом образе.

Ранее 34-летний футболист попал в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира-2026 и перед стартом мирового первенства решил напомнить о себе, сменив имидж.

Читай также: Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026

Бразильский футболист представил эффектную стрижку и покрасил волосы.

Видео создания прически показал парикмахер игрока.

Напомним, что на ЧМ-2026 бразильская сборная сыграет в группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Ранее сообщалось, что Бразилия провела изменения в составе перед стартом ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сборная Бразилии

Статьи по теме

Бразилия провела изменения в составе перед стартом ЧМ-2026 Бразилия провела изменения в составе перед стартом ЧМ-2026
Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026 Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026
Анчелотти прокомментировал состояние Неймара Анчелотти прокомментировал состояние Неймара
Известна судьба Эстевао касательно его участия на ЧМ-2026 Известна судьба Эстевао касательно его участия на ЧМ-2026

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи молодежной сборной Украины, сборных Нидерландов и Франции
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Европа и мир16:20
Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2027
Европа15:12
Чемпион Евро-2020 готовится вернуться на пост тренера сборной Италии
ЧМ-202614:35
Неймар решил сменить имидж перед стартом ЧМ-2026
Европа13:49
Защитник Челси изъявил желание перейти в Барселону
Бокс13:05
"Прошла неделя, никаких новостей": Кабайел напомнил Усику об обязательстве провести бой
НБА13:00
Сан-Антонио-2026 против Орландо-1995. История безумных совпадений
Европа12:21
Клуб Эриксена поддержал игрока после потери сознания в матче с Украиной
Европа11:35
"А потом такое": Малиновский вспомнил последние мгновения перед жутким инцидентом с Эриксеном
Бокс10:59
"У судей была ничья": Верховен объяснил, почему ему нужно было идти вперед под конец боя с Усиком
ЧМ-202610:34
Бразилия провела изменения в составе перед стартом ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK