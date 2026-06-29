Анчелотти обнадёжил фанатов Бразилии состоянием Неймара

Вингер может увеличить игровое время против Японии.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил состояние Неймара.

Напомним, что вингер пропустил два стартовых матча группового этапа из‑за травмы икроножной мышцы, но в третьем туре вышел на замену в игре со Шотландией (3:0), проведя на поле около 15 минут.

Он хорошо восстанавливается. За последнюю неделю его физическая готовность заметно улучшилась. Жаль, что он не мог полноценно тренироваться вместе с командой на протяжении всего времени.

"Разумеется, он способен провести на поле больше 15 минут. Во многом это будет зависеть от того, как сложится сама игра", — цитирует Анчелотти ge.globo.

Тем временем тренер Германии Нагельсманн высказался о главной опасности от Парагвая.

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