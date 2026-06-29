iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Анчелотти обнадёжил фанатов Бразилии состоянием Неймара

Вингер может увеличить игровое время против Японии.
Сегодня, 13:55       Автор: Валентина Чорноштан
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил состояние Неймара.

Напомним, что вингер пропустил два стартовых матча группового этапа из‑за травмы икроножной мышцы, но в третьем туре вышел на замену в игре со Шотландией (3:0), проведя на поле около 15 минут.

Он хорошо восстанавливается. За последнюю неделю его физическая готовность заметно улучшилась. Жаль, что он не мог полноценно тренироваться вместе с командой на протяжении всего времени.

"Разумеется, он способен провести на поле больше 15 минут. Во многом это будет зависеть от того, как сложится сама игра", — цитирует Анчелотти ge.globo.

Тем временем тренер Германии Нагельсманн высказался о главной опасности от Парагвая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар анчелотти сборная Бразилии по футболу

Статьи по теме

Неймар сравнялся с бразильскими легендами в рамках ЧМ Неймар сравнялся с бразильскими легендами в рамках ЧМ
Марокко разгромило Гаити, а Бразилия уверенно обыграла Шотландию Марокко разгромило Гаити, а Бразилия уверенно обыграла Шотландию
Анчелотти назвал, кто сыграет с Шотландией вместо травмированного Рафиньи Анчелотти назвал, кто сыграет с Шотландией вместо травмированного Рафиньи
Голкипер сборной Аргентины: Я не могу тренироваться Голкипер сборной Аргентины: Я не могу тренироваться

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Бразилии, Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела с турнира в Истборне
просмотров

Последние новости

ЧМ-202614:47
Голкипер сборной Аргентины: Я не могу тренироваться
НБА14:25
Лейкерс присматриваются к форварду Бруклина
ЧМ-202613:55
Анчелотти обнадёжил фанатов Бразилии состоянием Неймара
НБА13:40
Лейкерс включились в борьбу за центрового Атланты
Европа13:18
Романо о возможном продлении контракта Модрича с Миланом
Бокс12:48
Уайт готов организовать будущий бой Усика
ЧМ-202612:32
"Они неудобные и физически сильные": Нагельсманн о главной опасности от Парагвая
Формула 112:15
Ферстаппен высказался о своей борьбе за титул в 2026 году
ЧМ-202611:45
Куман сделал неожиданное заявление перед игрой против Марокко
Европа11:18
Лацио хочет подписать защитника Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK