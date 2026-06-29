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Футбол

"Они неудобные и физически сильные": Нагельсманн о главной опасности от Парагвая

О главной опасности соперников.
Сегодня, 12:32       Автор: Валентина Чорноштан
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Уже в этот понедельник сборная Германии встретится с Парагваем в 1/16 финала чемпионата мира. Главный тренер "бундестим" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Как передаёт источник Bild, наставник сообщил, что команда рассматривает разные тактические варианты, но не собирается раскрывать детали до игры, чтобы не облегчать задачу сопернику.

По словам Нагельсманна, Парагвай показал уверенную игру на групповом этапе: команда действует компактно в обороне, отличается физической мощью и прямолинейностью в атаке, что делает её неудобным соперником.

Тренер подчеркнул, что Германии необходимо действовать эффективно в завершающей стадии, сохранять концентрацию и избегать потерь, которые могут привести к контратакам соперника.

Ранее Куман сделал неожиданное заявление перед игрой против Марокко.

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