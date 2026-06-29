Бразилия - Япония 2:1: обзор матча и результат игры 29.06.2026

Подопечным Анчелотти лишь на последних минутах удалось добиться положительного результата.

В понедельник, 29 июня, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором встречались сборные Бразилии и Японии.

Команде Карло Анчелотти пришлось отыгрываться по ходу встречи и только под занавес поединка удалось вырвать волевую победу 2:1 и путевку в следующий раунд плей-офф.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии встретится с победителем противостояния между Кот-д'Ивуаром и Норвегией.

Статистика матча Бразилия - Япония 1/16 финала ЧМ-2026

Бразилия - Япония 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+6 - Сано, 29

Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 0.23

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 6 - 2

Фолы: 4 - 13

Бразилия: Алиссон - Данило, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос - Гимараес (Данило Оливейра, 90+8), Каземиро (Фабиньо, 90+2), Пакета (Эндрик, 46) - Райан, Кунья (Мартинелли, 66), Винисиус.

Япония: Дзион Судзуки - Томиясу, Танигучи, Х. Ито - Доан (Сугавара, 66), Сано, Камада (Танака, 78), Накамура (Дзюнносукe Судзуки, 66) - Дз. Ито (Матино, 78), Маэда (Огава, 90+7) - Уэда.

Предупреждения: Каземиро, Данило - Сано, Камада, Дзюнносукe Судзуки.

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