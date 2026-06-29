iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бразилия - Япония 2:1: обзор матча и результат игры 29.06.2026

Подопечным Анчелотти лишь на последних минутах удалось добиться положительного результата.
Сегодня, 22:05       Автор: Игорь Мищук

В понедельник, 29 июня, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором встречались сборные Бразилии и Японии.

Команде Карло Анчелотти пришлось отыгрываться по ходу встречи и только под занавес поединка удалось вырвать волевую победу 2:1 и путевку в следующий раунд плей-офф.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бразилии встретится с победителем противостояния между Кот-д'Ивуаром и Норвегией.

Статистика матча Бразилия - Япония 1/16 финала ЧМ-2026

Бразилия - Япония 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+6 - Сано, 29

Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 0.23
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 6 - 2
Фолы: 4 - 13

Бразилия: Алиссон - Данило, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос - Гимараес (Данило Оливейра, 90+8), Каземиро (Фабиньо, 90+2), Пакета (Эндрик, 46) - Райан, Кунья (Мартинелли, 66), Винисиус.

Япония: Дзион Судзуки - Томиясу, Танигучи, Х. Ито - Доан (Сугавара, 66), Сано, Камада (Танака, 78), Накамура (Дзюнносукe Судзуки, 66) - Дз. Ито (Матино, 78), Маэда (Огава, 90+7) - Уэда.

Предупреждения: Каземиро, Данило - Сано, Камада, Дзюнносукe Судзуки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии сборная Японии

Статьи по теме

Неймар готов помочь Бразилии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Неймар готов помочь Бразилии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026
Один из лидеров сборной Бразилии пропустит заключительный матч в группе ЧМ-2026 Один из лидеров сборной Бразилии пропустит заключительный матч в группе ЧМ-2026
Неймар вернулся к тренировкам со сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам со сборной Бразилии
Неймар решил сменить имидж перед стартом ЧМ-2026 Неймар решил сменить имидж перед стартом ЧМ-2026

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Бразилии, Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела с турнира в Истборне
просмотров

Последние новости

ЧМ-202622:05
Бразилия вырвала волевую победу над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026
Теннис21:25
Олийникова потерпела разгромное поражение на старте Уимблдона
ЧМ-202620:48
Участник ЧМ-2026 распрощался с тренером после вылета с турнира
Европа20:11
Челси предпримет новую попытку подписать лидера Сандерленда
Бокс19:32
"Невероятно": Кабайел отреагировал на свое повышение до статуса полноценного чемпиона WBC
Европа18:55
Яремчук хочет покинуть Олимпиакос
Баскетбол18:30
Самый быстрый в мире турнир по баскетболу 3х3 Red Bull Half Court снова в Украине
Европа17:42
Манчестер Сити официально объявил о назначении нового тренера
Покер16:14
53 украинца будут представлять страну на крупнейших покерных турнирах мира в новом сезоне
ЧМ-202614:47
Голкипер сборной Аргентины: Я не могу тренироваться
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK