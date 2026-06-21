Один из лидеров сборной Бразилии пропустит заключительный матч в группе ЧМ-2026

Рафинья не поможет национальной команде в поединке с Шотландией.

Вингер сборной Бразилии Рафинья оказался в лазарете из-за мышечной травмы.

29-летний футболист получил повреждение во время матча чемпионата мира-2026 против Гаити (3:0) и был вынужденно заменен на 40-й минуте.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бразилец прошел медицинское обследование, которое подтвердило у него мышечную травму правого бедра.

Из-за повреждения Рафинья будет вынужден пропустить заключительный матч группового этапа турнира против Шотландии, который состоится 25 июня.

Отмечается, что игрок пройдет курс интенсивного лечения и попытается вернуться к последующим поединкам мирового первенства.

Напомним, на ЧМ-2026 сборная Бразилии стартовала с ничьи 1:1 с Марокко, после чего разгромила 3:0 Гаити.

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