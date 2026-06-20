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Футбол

Бразилия разгромила Гаити, Марокко обыграло Шотландию

Бразилия и Марокко побеждают во втором туре и выходят в лидеры группы C.
Сегодня, 07:39       Автор: Валентина Чорноштан
Матеус Кунья / Getty Images
Матеус Кунья / Getty Images

Сборная Бразилии сумела реабилитироваться после игры с Марокко, уверенно обыграв Гаити со счётом 3:0 во втором туре чемпионата мира.

Команда Карло Анчелотти с первых минут завладела инициативой, однако долго не могла вскрыть насыщенную оборону соперника. Но на 23-й минуте "замок" островитян был вскрыт добиванием Матеуса Куньи после удара Винисиуса.

Не прошло и двадцати минут, как игрок Манчестер Юнайтед Кунья уже оформил дубль, а уже в компенсированное время первого тайма звезда Реала Винисиус реализовал выход один на один с вратарём.

Во втором тайме Бразилия действовала гораздо спокойнее, контролируя ход встречи. Гаити удалось создать лишь один действительно опасный момент. Следовательно, три очка забрали подопечные Карло Анчелотти и возглавили группу C.

Статистика матча Бразилия — Гаити 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Бразилия — Гаити 3:0

Голы: Матеус Кунья 23, 36, Винисиус 45+3

Ожидаемые голы (xG): 1.56 — 0.23
Владение мячом: 57% — 43%
Удары: 8 — 7
Удары в створ: 5 — 3
Угловые: 4 — 4
Фолы: 13 — 14

Бразилия: Алиссон — Данило Луис, Маркиньос, Габриэл Магальянс, Дуглас Сантос — Каземиро, Бруну Гимарайш, Лукас Пакета — Рафинья, Винисиус, Матеус Кунья

Гаити: Пласид — Аркус, Аде, Дюверн, Делькруа, Эксперьенс — Казимир, Жан Жак, Бельгард, Провиданс — Пьерро

Предупреждения: Дуглас Сантос — Аркус, Пьерро, Жан Жак

Тем временем в другой паре группы C в рамках 2‑го тура группового этапа Мундиаля Шотландия и Марокко выясняли, кто станет победителем встречи, уже в самом начале игры.

Уже на 2‑й минуте Браим Диас разрезающей передачей вывел Сайбари на ударную позицию, а тот мощно пробил под перекладину. Больше в этом поединке никто не отметился.

После быстрого гола марокканцы полностью контролировали ход встречи, владея мячом около 80% времени. Шотландии долгое время не удавалось наладить игру в атаке - до перерыва команда Стива Кларка не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Во втором тайме шотландцы попытались переломить ход матча и активнее пошли вперёд, но возможность удвоить преимущество вновь была у африканцев, однако Сайбари попал в перекладину. В результате финальный счёт 0:1. Марокко на втором месте в таблице, шотландцы - на третьем, а сборная Гаити на четвёртом.

Статистика матча Шотландия — Марокко 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Шотландия — Марокко 0:1

Гол: Сайбари (2)

Ожидаемые голы (xG): 0.52 — 1.00
Владение мячом: 41% — 59%
Удары: 6 — 12
Удары в створ: 0 — 2
Угловые: 2 — 5
Фолы: 11 — 8

Шотландия: Ганн — Робертсон, Хэнли, Хэндри, Паттерсон — Макгинн, Мактоминей, Фергюсон, Кристи, Тирни — Адамс.

Марокко: Буну — Мазрауи, Риад, Диоп, Хакими — Эль-Айнауи, Унахи, Буадди — Эль-Ханнус, Сайбари, Диас.

Предупреждения: Робертсон — Диоп.

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