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Футбол

Травма бедра выбила ключевого вингера Бразилии из матча с Норвегией

Обследование подтвердило, что Рафинья не успеет восстановиться к игре.
Сегодня, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер сборной Бразилии и Барселоны Рафинья пропустит матч 1/8 финала против Норвегии.

Как передаёт Globo, причина заключается в том, что восстановление идёт медленнее, чем хотелось бы. Ожидается, что он сможет сыграть в 1/4 финала, если бразильцы выйдут на этот этап.

Напомним, что он получил повреждение задней поверхности бедра ещё во втором туре группового этапа против Гаити, который прошёл 20 июня.

Сначала рассматривался сценарий, в котором Рафинья примет участие в игре 1/8 финала, однако после последних обследований вердикт медиков оказался неутешительным.

К слову, DFB официально уволил Юлиана Нагельсманна после вылета с чемпионата мира.

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