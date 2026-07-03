Травма бедра выбила ключевого вингера Бразилии из матча с Норвегией

Обследование подтвердило, что Рафинья не успеет восстановиться к игре.

Вингер сборной Бразилии и Барселоны Рафинья пропустит матч 1/8 финала против Норвегии.

Как передаёт Globo, причина заключается в том, что восстановление идёт медленнее, чем хотелось бы. Ожидается, что он сможет сыграть в 1/4 финала, если бразильцы выйдут на этот этап.

Напомним, что он получил повреждение задней поверхности бедра ещё во втором туре группового этапа против Гаити, который прошёл 20 июня.

Сначала рассматривался сценарий, в котором Рафинья примет участие в игре 1/8 финала, однако после последних обследований вердикт медиков оказался неутешительным.

К слову, DFB официально уволил Юлиана Нагельсманна после вылета с чемпионата мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!