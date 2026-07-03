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Футбол

DFB официально уволил Юлиана Нагельсманна после вылета с ЧМ

Руководство федерации начнёт переговоры с Юргеном Клоппом.
Сегодня, 14:16       Автор: Валентина Чорноштан
Лого DFB / Getty Images
Лого DFB / Getty Images

Немецкий футбольный союз официально подтвердил немедленное завершение работы с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом.

Акционеры и наблюдательный совет DFB GmbH & Co. KG единогласно поддержали инициативу президента Бернда Нойендорфа о немедленном завершении работы с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом.

Добавим, что ранее сам специалист незадолго до этой новости обратился к руководству с просьбой освободить его от работы в должности наставника. Федерация пошла ему навстречу.

В федерации также подтвердили, что уже рассматривают варианты на замену, а среди потенциальных кандидатов называется Юрген Клопп.

Тем временем в матче с Австрией испанец Симон побил рекорд Икера Касильяса.

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