DFB официально уволил Юлиана Нагельсманна после вылета с ЧМ

Немецкий футбольный союз официально подтвердил немедленное завершение работы с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом.

Акционеры и наблюдательный совет DFB GmbH & Co. KG единогласно поддержали инициативу президента Бернда Нойендорфа о немедленном завершении работы с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом.

Добавим, что ранее сам специалист незадолго до этой новости обратился к руководству с просьбой освободить его от работы в должности наставника. Федерация пошла ему навстречу.

В федерации также подтвердили, что уже рассматривают варианты на замену, а среди потенциальных кандидатов называется Юрген Клопп.

Тем временем в матче с Австрией испанец Симон побил рекорд Икера Касильяса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!