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Футбол

В матче с Австрией Симон побил рекорд Икера Касильяса

Не пропускает уже 5 матчей подряд.
Сегодня, 10:30       Автор: Валентина Чорноштан
Унаи Симон / Getty Images
Унаи Симон / Getty Images

Унаи Симон установил новый исторический рекорд чемпионатов мира, доведя свою "сухую" серию до 519 минут.

Теперь он единственный голкипер с самой продолжительной "сухой" серией в истории турнира. Об этом сообщает федерация футбола Испании.

Ранее такой статистикой мог похвастаться Вальтер Дзенга, который не пропускал 517 минут на мундиалях в составе сборной Италии.

А бывший голкипер испанцев Икер Касильяс имел серию без пропущенных голов, составляющую 476 минут.

Ранее Скалони прокомментировал заявления о фаворитизме Аргентины на этом чемпионате мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу Унаи Симон

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