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Скалони прокомментировал заявления о фаворитизме Аргентины на этом ЧМ

Также отметил, что Кабо-Верде опасен в контратаках и хорошо защищается.
Сегодня, 09:29       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Скалони / Getty Images
Лионель Скалони / Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал разговоры о статусе фаворита своей команды.

Специалист отметил, что команда сохраняет спокойствие перед матчами плей‑офф, где цена ошибки минимальна, передаёт La Nacion.

Мы в порядке, но, конечно, испытываем волнение. Нас ждёт серьёзный соперник. Пространства для ошибок становится всё меньше — это стадия на выбывание, и мы это прекрасно понимаем. Впереди очень напряжённые матчи, будет непросто.

Кабо‑Верде — команда, которая ещё не проигрывала на турнире. В матче с Саудовской Аравией они заслуживали победы, против Испании и Уругвая им было сложнее. Это организованная команда, хорошо обороняется, опасна в контратаках, у них есть техничные игроки. Мы внимательно их изучаем — это достойный соперник, который нас не удивляет.

К слову, Роналду высказался о будущем после того, как сестра заявила о его уходе.

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