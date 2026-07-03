Роналду высказался о будущем после того, как сестра заявила о его уходе

Опроверг слухи о завершении карьеры, заявив, что решение будет принято позже.

Накануне сестра Криштиану Роналду Катя Авейру заявила, что чемпионат мира‑2026 станет для форварда последним турниром в составе сборной Португалии.

По её словам, речь идёт именно о национальной команде, и информация поступила из «надёжного источника».

В то же время сам Роналду после матча 1/16 финала против Хорватии отметил, что не будет принимать поспешных решений, - приводят его слова издание A Bola.

У меня будет время после победы или поражения, я поговорю со своей семьёй и приму лучшее решение. Я больше не принимаю решений сгоряча, всё делается спокойно. А сейчас нужно просто насладиться моментом.

К слову, Иван Перишич установил историческое достижение для национальной команды.

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