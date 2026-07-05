Роналду сделал громкое заявление о своем будущем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что больше не сыграет на чемпионатах мира.

Напомним, что накануне форвард помог своей команде в матче с Хорватией, и теперь Португалии предстоит матч против Испании.

Сам же Роналду накануне матча заявил, что ЧМ-2026 станет последним мундиалем в его карьере.

Да, это будет последний чемпионат мира. Давайте наслаждаться этим

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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