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Сборная Украины U-19 выиграла группу на Евро-2026

Команда Михайленко пробилась в полуфинал.
Сегодня, 20:00       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины U-19 / УАФ
Сборная Украины U-19 / УАФ

В воскресенье, 5 июля, юниорские сборные Украины и Италии встречались в последнем туре группового этапа Евро-2026.

Напомним, "сине-желтые" уже гарантировали себе проход в плей-офф, но этот матч решал, кто станет победителем группы.

Единственный гол в матче забил Богдан Оличенко, который в одиночку пробился через защиту итальянцев и отправил мяч в сетку ворот.

Таким образом сборная Украины выиграла свою группу с девятью очками, а сборная Италии пролетела мимо плей-офф. Вместе с нашей командой далее прошла Хорватия.

Полуфинальный поединок против сборной Германии Украина проведет в среду, 8 июля, в 21:00 по киевскому времени. 

Евро-2026 U19. Третий тур

Украина — Италия 1:0
Гол: Оличенко, 30

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