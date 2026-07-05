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Футбол

Ювентус сделает новое предложение по форварду ПСЖ

Туринский клуб рассчитывает вернуть Рандаля Коло-Муани.
Сегодня, 14:35       Автор: Игорь Мищук
Рандаль Коло-Муани / Getty Images
Рандаль Коло-Муани / Getty Images

Ювентус работает над возвращением нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринский клуб готовит новое предложение по 27-летнему футболисту. "Бьянконери" хотят арендовать французского форварда с опцией выкупа за 30-32 миллиона евро, которая станет обязательной в случае выхода команды в еврокубки.

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Сам игрок уже согласовал с итальянским клубом контракт до 2031 года с заработной платой 5 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Коло-Муани выступал за Ювентус в аренде во второй части позапрошлого сезона. Тогда он провел в составе команды 22 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и тремя ассистами.

Минувший сезон нападающий провел в аренде в Тоттенхэме, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи в 41 поединке.

Ранее сообщалось, что Ювентус подписал нападающего Дженоа.

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