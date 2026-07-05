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Бразилия получит серьезное усиление на матч ЧМ-2026 против Норвегии

Рафинья восстановился и может принять участие в поединке.
Сегодня, 12:09       Автор: Игорь Мищук
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что вингер Рафинья имеет шанс сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 с Норвегией, восстановившись после травмы.

Игрок пока не набрал оптимальную форму, однако принимал участие в двух последних тренировках национальной команды перед поединком.

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"Рафинья очень хорошо прогрессирует, он не готов на сто процентов, но он может быть доступен на скамейке запасных и играть несколько минут или быть полезным в определенные моменты. Он очень хорошо и очень быстро восстановился, мы этим довольны, потому что Рафинья очень важен для команды", - приводит слова Анчелотти Globo.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия состоится в воскресенье, 5 июля, и начнется в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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