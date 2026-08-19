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Лотар Маттеус жёстко прошёлся по фаворитам ЗМ

Назвал наиболее достойного кандидата на Золотой мяч.
Сегодня, 15:14       Автор: Валентина Чорноштан
Лотар Маттеус / Getty Images
Лотар Маттеус / Getty Images

Бывший полузащитник Баварии Лотар Маттеус считает Гарри Кейна главным претендентом на Золотой мяч. Об этом он заявил изданию Sky Sport.

Маттеус отметил, что Кейн выиграл два внутренних трофея с Баварией и получил Золотую бутсу как лучший бомбардир Европы. Единственным минусом англичанина эксперт считает отсутствие победы в Лиге чемпионов и чемпионате мира.

Кейн больше всех заслуживает Золотой мяч. Он демонстрировал выдающуюся игру и, на мой взгляд, не имел ни одного слабого отрезка.

При этом немец раскритиковал конкурентов. По его мнению, Ламин Ямаль не выделялся на фоне партнёров, Лионель Месси выиграл МЛС, которая слабее европейских чемпионатов, а Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем не завоевали титулы с Реалом.

Тем временем Монако разорвал контракт с чемпионом мира‑2018.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Лотар Маттеус Гарри Кейн

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