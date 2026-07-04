ЧМ-2026: Анонс дня — Бразилия vs Норвегия, Мексика vs Англия

Продолжается стадия ⅛ финала Чемпионата мира.

В матчах с 5 на 6 июля определятся еще 2 участника четвертьфиналов.

Бразилия – Норвегия

5 июля | 23:00 | Мидоулендс Стэдиум, Ист-Резерфорд, США

Обе команды проходят через довольно сложный путь на турнире.

На групповом этапе “селесао” и “викингам” пришлось сыграть против Марокко и Франции соответственно, а на стадии 1/16 финала против крепких сборных среднего/выше среднего уровня – Японии и Кот-д’Ивуара.

В этом матче чей-то путь на турнире завершится. Номинальным фаворитом, конечно, является Бразилия, однако Норвегия, которая вырастила свое золотое поколение, главными бриллиантами которого являются Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, вполне способна навязать борьбу.

В конце концов, не только Холандом и Эдегором сильна их сборная: Антонио Нуса, Андреас Шьельдеруп, Тело Осгорд также способны создать проблемы любой сборной, поэтому этот матч, как и любой другой на такой стадии, будет чрезвычайно интересным.

Интересный факт: Норвегия ни разу не проигрывала сборной Бразилии в матчах между ними (2 победы и 2 ничьи).

На сайте betking на победу Бразилии можно поставить с коэффициентом 1.85, тогда как победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.25. Коэффициент на ничью в основное время — 3.75.

Мексика – Англия

6 июля | 03:00 | Эстадио Ацтека, Мехико, Мексика

Хозяева турнира, которые на данный момент проводят “идеальный” турнир, столкнутся с первым серьезным испытанием для себя.

Команда Хавьера Агирре сыграет против Англии, которая традиционно считается одним из фаворитов турнира, однако, как показали и матчи группового этапа, и матч плей-офф – против этой команды можно и нужно играть.

“Три льва” неубедительно победили Хорватию, сыграли вничью с Ганой и испытывали серьезные проблемы с ДР Конго.

Команда Томаса Тухеля пока что показала себя слишком зависимой от Гарри Кейна. В матче с Ганой Кейна удалось сдержать, и, как следствие, команда не забила ни одного мяча. В матче с ДР Конго, пока Кейн не включился на 200%, Англия вылетала из турнира, поэтому ключ к выходу в следующий раунд кажется очевидным для Мексики.

В пользу мексиканцев говорит также и то, что они будут играть при поддержке родных трибун. Фанаты “эль три” помогают им не только побеждать, но и пока что не пропустить ни одного мяча на турнире, поэтому от этого матча вполне можно ожидать неожиданного результата.

Интересный факт: Матч состоится на Эстадио Ацтека. На этом стадионе Мексика не проиграла ни одного матча на Чемпионатах мира и всего уступила лишь в 2 матчах с 1966 года.

В линии betking можно поставить на победу Мексики с коэффициентом 3.25, тогда как вероятность успеха Англии представлена показателем 2.37, а на ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3.20.

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