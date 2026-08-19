Цыганков может покинуть Жирону после дисциплинарного дела

Ему грозит штраф, отстранение или увольнение.

Жирона начала дисциплинарное производство в отношении Виктора Цыганкова после инцидента в матче против Леганеса.

По информации Mundo Deportivo, украинец был включён в заявку, однако отказался переодеваться и выходить на поле.

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Согласно соглашению Liga AFE, Цыганкову может грозить наказание за серьёзное или очень серьёзное нарушение от штрафа и отстранения на срок до 30 дней до более жёстких санкций.

В наиболее серьёзном случае дисциплинарные правила предусматривают даже возможность увольнения. Окончательное решение будет зависеть от результатов внутреннего расследования Жироны.

Тем временем украинский защитник может продолжить карьеру в команде АПЛ.

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