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Фьюри - Джошуа: названы дата и место проведения боя

Утверждается, что британские экс-чемпионы уже подписали контракты на поединок.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа встретятся в ринге в ноябре в США.

Как сообщает Daily Mail, бой двух британских боксеров должен состояться 20 ноября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

По информации источников, близких к переговорам, стороны уже подписали контракты на будущий поединок.

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Несмотря на то что команда Джошуа во главе с Эдди Хирном настаивала на проведении боя в Великобритании, поединок все же состоится в США. Отмечается, что организатор шоу Турки Аль аш-Шейх был готов рассмотреть возможность устроить бой на родине боксеров, но только при условии обоснования финансовой целесообразности такого варианта. Поскольку сделать этого не удалось, местом для проведения был выбран Нью-Йорк.

Также боксерское шоу запланировали на вечер пятницы, чтобы избежать конкуренции с другими большими спортивными событиями в США.

Ожидается, что до конца августа будет организована пресс-конференция, на которой бой Фьюри и Джошуа будет официально объявлен.

Напомним, ранее Фьюри формально подтвердил договоренность о бое с Джошуа, заявив, что уже в ближайшее время будет анонсирован большой поединок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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