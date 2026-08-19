Украинский нападающий сменил клуб в Германии

Дмитрий Богданов будет выступать во Второй Бундеслиге в составе Энерги Котбус.

Нападающий сборной Украины U-19 Дмитрий Богданов перешел из Униона Берлин в Энерги Котбус.

О подписании 19-летнего футболиста сообщает официальный сайт представителя второго немецкого дивизиона.

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Украинский форвард присоединился к своей новой команде на правах годичной аренды.

Напомним, что летом Богданов продлил контракт с Унионом до июня 2029 года. В прошлом сезоне украинец принял участие в трех матчах первой команды берлинского клуба и отличился одной результативной передачей.

Также на счету нападающего 15 голов и один ассист в 14 поединках за Унион Берлин U-19 в минувшем сезоне.

Этим летом Богданов с юношеской сборной Украины дошел до полуфинала чемпионата Европы U-19, сыграв во всех четырех матчах на турнире и забив один гол.

Ранее сообщалось, что защитник Полесья перебрался во второй польский дивизион.

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