iSport.ua
Русский Українська

Менеджер Кабайела назвал потенциального соперника для первой защиты титула

Представитель нового чемпиона WBC поделился ближайшими планами.
Сегодня, 15:05       Автор: Игорь Мищук
Агит Кабайел
Агит Кабайел

Спенсер Браун, менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела, рассказал, против кого его клиент может провести первую защиту титула, который ему достался после отказа Александра Усика от пояса.

По словам представителя немецкого боксера, они рассматривают вариант с организацией поединка с американцем Джарреллом Миллером.

Читай также: Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе

"Мы рассматриваем ряд оппонентов. Вчера я общался с Фрэнком и Джорджем Уорренами, промоутерами Кабайела, так что они должны все организовать.

Как по мне, соперником, вероятно, должен стать Джаррелл Миллер. Мне нравится идея этого боя. Это хороший поединок. Миллер занимает второе место в рейтинге WBA. Я тоже его менеджер.

Мы знаем, что такое бокс, иногда все зависит от того, какой соперник тебе подходит. И я думаю, что Миллер - это дерзкий американец, который приедет в Германию. Этот бой будет хорошо продаваться", - приводит слова Брауна Boxing News.

Ранее Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джаррелл Миллер агит кабайел

Статьи по теме

Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе
"Я сделал все, что мог": Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя "Я сделал все, что мог": Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя
Кабайел готов защищать пояс WBC против британца Кабайел готов защищать пояс WBC против британца
"Невероятно": Кабайел отреагировал на свое повышение до статуса полноценного чемпиона WBC "Невероятно": Кабайел отреагировал на свое повышение до статуса полноценного чемпиона WBC

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч сборной Украины на Евро-2026 U-19, Бразилия - Норвегия и Мексика - Англия в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в 1/8 финала Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Бокс15:05
Менеджер Кабайела назвал потенциального соперника для первой защиты титула
Европа14:35
Ювентус сделает новое предложение по форварду ПСЖ
Европа13:58
Реал объявил о подписании звездного защитника Интера
Европа13:30
Юрген Клопп готовится возглавить сборную Германии
Бокс12:53
"Если бы не выиграл, не было бы шансов вернуться": Джошуа назвал две свои лучшие победы
ЧМ-202612:09
Бразилия получит серьезное усиление на матч ЧМ-2026 против Норвегии
Бокс11:31
Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе
Европа10:43
Рома готовит официальное предложение по звезде Марселя
Бокс10:02
"Моя уверенность не зависит от него": Джошуа оценил свои шансы против Фьюри
Европа09:41
Вингер Арсенала продолжит карьеру в Турции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK