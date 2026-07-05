Менеджер Кабайела назвал потенциального соперника для первой защиты титула

Спенсер Браун, менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела, рассказал, против кого его клиент может провести первую защиту титула, который ему достался после отказа Александра Усика от пояса.

По словам представителя немецкого боксера, они рассматривают вариант с организацией поединка с американцем Джарреллом Миллером.

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"Мы рассматриваем ряд оппонентов. Вчера я общался с Фрэнком и Джорджем Уорренами, промоутерами Кабайела, так что они должны все организовать.

Как по мне, соперником, вероятно, должен стать Джаррелл Миллер. Мне нравится идея этого боя. Это хороший поединок. Миллер занимает второе место в рейтинге WBA. Я тоже его менеджер.

Мы знаем, что такое бокс, иногда все зависит от того, какой соперник тебе подходит. И я думаю, что Миллер - это дерзкий американец, который приедет в Германию. Этот бой будет хорошо продаваться", - приводит слова Брауна Boxing News.

Ранее Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя.

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