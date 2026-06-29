iSport.ua
Русский Українська

"Невероятно": Кабайел отреагировал на свое повышение до статуса полноценного чемпиона WBC

Немецкий боксер поделился эмоциями от получения титула, от которого отказался Усик.
Сегодня, 19:32       Автор: Игорь Мищук
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Бывший обладатель временного пояса WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел прокомментировал свое повышение до статуса полноценного чемпиона.

Ранее титул Всемирного боксерского совета перешел к немецкому боксеру после того, как Александр Усик освободил пояс.

Читай также: Кабайел получил пояс WBC после отказа Усика от титула

"Невероятно. С сегодняшнего дня я чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе. Первый в истории чемпион мира в супертяжелом весе курдского происхождения и первый немецкий чемпион мира в супертяжелом весе почти за 100 лет. Невозможно описать словами то, что я сейчас чувствую.

Благодарю каждого из вас за поддержку на протяжении всего этого пути. Это достижение принадлежит нам всем.

Я сделаю все возможное, чтобы как можно дольше удерживать этот пояс и пополнить свою коллекцию еще большим количеством чемпионских титулов", - написал Кабайел в Instagram.

Ранее директор команды Усика объяснил его отказ от поясов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC агит кабайел

Статьи по теме

"Я буду рядом ради твоего последнего танца": Агит Кабайел - о решении Усика "Я буду рядом ради твоего последнего танца": Агит Кабайел - о решении Усика
Кабайел получил пояс WBC после отказа Усика от титула Кабайел получил пояс WBC после отказа Усика от титула
"Какое разочарование": Президент WBC оценил решение Усика освободить титулы "Какое разочарование": Президент WBC оценил решение Усика освободить титулы
Челси предпримет новую попытку подписать лидера Сандерленда Челси предпримет новую попытку подписать лидера Сандерленда

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Бразилии, Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела с турнира в Истборне
просмотров

Последние новости

Европа20:11
Челси предпримет новую попытку подписать лидера Сандерленда
Бокс19:32
"Невероятно": Кабайел отреагировал на свое повышение до статуса полноценного чемпиона WBC
Европа18:55
Яремчук хочет покинуть Олимпиакос
Баскетбол18:30
Самый быстрый в мире турнир по баскетболу 3х3 Red Bull Half Court снова в Украине
Европа17:42
Манчестер Сити официально объявил о назначении нового тренера
Покер16:14
53 украинца будут представлять страну на крупнейших покерных турнирах мира в новом сезоне
ЧМ-202614:47
Голкипер сборной Аргентины: Я не могу тренироваться
НБА14:25
Лейкерс присматриваются к форварду Бруклина
ЧМ-202613:55
Анчелотти обнадёжил фанатов Бразилии состоянием Неймара
НБА13:40
Лейкерс включились в борьбу за центрового Атланты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK