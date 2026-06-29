"Невероятно": Кабайел отреагировал на свое повышение до статуса полноценного чемпиона WBC

Немецкий боксер поделился эмоциями от получения титула, от которого отказался Усик.

Бывший обладатель временного пояса WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел прокомментировал свое повышение до статуса полноценного чемпиона.

Ранее титул Всемирного боксерского совета перешел к немецкому боксеру после того, как Александр Усик освободил пояс.

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"Невероятно. С сегодняшнего дня я чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе. Первый в истории чемпион мира в супертяжелом весе курдского происхождения и первый немецкий чемпион мира в супертяжелом весе почти за 100 лет. Невозможно описать словами то, что я сейчас чувствую.

Благодарю каждого из вас за поддержку на протяжении всего этого пути. Это достижение принадлежит нам всем.

Я сделаю все возможное, чтобы как можно дольше удерживать этот пояс и пополнить свою коллекцию еще большим количеством чемпионских титулов", - написал Кабайел в Instagram.

Ранее директор команды Усика объяснил его отказ от поясов.

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