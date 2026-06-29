Самый быстрый в мире турнир по баскетболу 3х3 Red Bull Half Court снова в Украине

Новый сезон Red Bull Half Court - крупнейшего в мире турнира по стритболу - стартовал, объединив игроков 3х3 со всего мира. В 2026 году на четырех континентах около 10 000 игроков из 13 стран будут соревноваться на местных площадках за право представить свою страну на Мировом финале в Маниле, Филиппины - столице стритбола, который состоится в декабре этого года.

Украинские квалификации стартовали 28 июня в Одессе (пляж «Дельфин»), а затем пройдут 5 июля во Львове (Пороховая башня) и 18-19 июля в Киеве (ВДНХ).

Национальный финал Red Bull Half Court в этом году состоится 26 июля во Львове.

Как и каждый год, право выйти в Национальный финал будут оспаривать мужские и женские команды. Именно среди них определятся лучшие стритбольные команды Украины среди мужчин и женщин.

Вот все, что нужно знать о Red Bull Half Court:

Старт сезона 2026 : с марта по октябрь в разных странах будут проходить национальные квалификационные турниры, которые определят команды, представляющие свои государства на мировой арене. Сезон стартовал в конце марта в Индии, после чего серия турниров охватила Европу, Азию и другие регионы мира.

: с марта по октябрь в разных странах будут проходить национальные квалификационные турниры, которые определят команды, представляющие свои государства на мировой арене. Сезон стартовал в конце марта в Индии, после чего серия турниров охватила Европу, Азию и другие регионы мира. Международное участие : в сезоне 2026 года принимают участие 13 стран. После двухлетнего перерыва в соревнование возвращается Швеция, а Индия и Кения вновь присоединяются к турниру, расширяя его международное представительство.

: в сезоне 2026 года принимают участие 13 стран. После двухлетнего перерыва в соревнование возвращается Швеция, а Индия и Кения вновь присоединяются к турниру, расширяя его международное представительство. Red Bull Half Court - это самая динамичная версия баскетбола 3х3, объединяющая игроков со всего мира. Матчи длятся не более 10 минут, а победу одерживает команда, первой набравшая 21 очко. На групповом этапе действует специальный бонус «Обладатель корта»: команда, набравшая наибольшее общее количество очков, получает дополнительное преимущество для выхода в следующий раунд. Это делает игру еще быстрее и зрелищнее. Дополнительную интригу создают две специальные зоны для трехочковых бросков, расположенные за дугой. Они открывают командам больше тактических возможностей и еще больше повышают темп игры.

Тренер по броскам НБА Крис «LethalShooter» Мэттьюз , глобальный амбассадор турнира, отметил: «В таком стремительном формате нет времени на сомнения. Нужно доверять своей подготовке и быть готовым атаковать кольцо уже с первого владения мячом. Именно это мне нравится в Red Bull Half Court - здесь вознаграждаются игроки, которые сохраняют уверенность под давлением и не боятся брать на себя ответственность за решающий бросок».

, глобальный амбассадор турнира, отметил: «В таком стремительном формате нет времени на сомнения. Нужно доверять своей подготовке и быть готовым атаковать кольцо уже с первого владения мячом. Именно это мне нравится в Red Bull Half Court - здесь вознаграждаются игроки, которые сохраняют уверенность под давлением и не боятся брать на себя ответственность за решающий бросок». С момента запуска в 2021 году Red Bull Half Court изменил представление о мировом стритболе. Мировые финалы турнира проходили в знаковых локациях по всему миру: в Риме, в Каире на фоне знаменитых пирамид Гизы, в Белграде, который считается одной из мировых столиц баскетбола 3х3, в Нью-Йорке в парке Brooklyn Bridge Park, а также в Дубае, где матчи проходили на специально созданной LED-площадке перед Музеем будущего.

Мировой финал Red Bull Half Court 2026 состоится в декабре в Маниле - городе, где баскетбол является неотъемлемой частью уличной культуры и настоящей страстью миллионов людей.

состоится в декабре в Маниле - городе, где баскетбол является неотъемлемой частью уличной культуры и настоящей страстью миллионов людей. В прошлом сезоне женская сборная Японии завоевала чемпионский титул, опередив команду Египта. В мужской категории победу одержала сборная Египта, которая в итоговом зачете обошла команду Северной Македонии.

Всю информацию о Red Bull Half Court и о том, как принять участие, можно найти на сайте: https://www.redbull.ua/HalfCourt.

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