"Я буду рядом ради твоего последнего танца": Агит Кабайел - о решении Усика
Поблагодарил Усика и объявил что готов захватить власть.
Агит Кабайел отреагировал на решение Александра Усика отказаться от всех титулов.
Добавим, что именно такое решение непобеждённого украинца сделало немца полноценным чемпионом WBC в супертяжёлом весе.
Конечно, однажды я хотел разделить с ним ринг, но я не чувствую ничего, кроме уважения ко всему, чего он достиг. Я желаю ему и его семье только добра. Надеюсь, что я буду рядом ради твоего последнего танца и получу шанс выразить уважение к твоей выдающейся карьере.
Отказываясь от поясов, он снова показывает свой класс. Он не задерживает дивизион, а даёт шанс новому поколению. С сегодняшнего дня я прекращаю гнать лошадей, потому что очевидно одно: я готов захватить власть.
Ранее именитый промоутер оценил отказ Усика от титулов.
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