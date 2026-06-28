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"Я буду рядом ради твоего последнего танца": Агит Кабайел - о решении Усика

Поблагодарил Усика и объявил что готов захватить власть.
Сегодня, 11:52       Автор: Валентина Чорноштан
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Агит Кабайел отреагировал на решение Александра Усика отказаться от всех титулов.

Добавим, что именно такое решение непобеждённого украинца сделало немца полноценным чемпионом WBC в супертяжёлом весе.

Конечно, однажды я хотел разделить с ним ринг, но я не чувствую ничего, кроме уважения ко всему, чего он достиг. Я желаю ему и его семье только добра. Надеюсь, что я буду рядом ради твоего последнего танца и получу шанс выразить уважение к твоей выдающейся карьере.

Отказываясь от поясов, он снова показывает свой класс. Он не задерживает дивизион, а даёт шанс новому поколению. С сегодняшнего дня я прекращаю гнать лошадей, потому что очевидно одно: я готов захватить власть.

Ранее именитый промоутер оценил отказ Усика от титулов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел

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